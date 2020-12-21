Посол в ЄС: Україна повинна врахувати рекомендації Венеціанської комісії, інакше "вікно можливостей" закриється

З точки зору ЄС без ефективної і якісної судової реформи будь-які досягнення в інших галузях будуть недосконалими.

Україна повинна врахувати рекомендації Венеціанської комісії щодо розв’язання конституційної кризи, інакше це негативно відіб’ється на стосунках з Європейським Союзом.

Про це заявив посол України в ЄС Микола Точицький.

"Питання якісного завершення судової реформи є питанням номер один під час дискусій з ЄС. І якщо ми після важкої праці не використаємо надану Венеційською комісією формулу, яким чином повернутися до декларування, я думаю, що вікно можливостей для нас закриється", - сказав Точицький під час онлайн-брифінгу з Брюселя.

За словами посла, з точки зору ЄС без ефективної і якісної судової реформи будь-які досягнення в частині децентралізації, земельної реформи та інших галузях не будуть досконалими.

"Тому що судочинство є ефектним посередником на всіх рівнях. Я розумію, що ви очікуєте відповіді, чи не використають санкції проти нас, то для цього і є діяльність уряду і дипломатів, щоб цього не допустити. На даний момент про це навіть не варто говорити", - сказав Микола Точицький.

Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня.

3 грудня судді КСУ провели консультації з представниками Венеціанської комісії і обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства.

10 грудня Венеціанська комісія надала рекомендації щодо реформи Конституційного суду. Вона рекомендує переглянути процедуру відбору та призначення суддів КС.