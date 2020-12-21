Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України

Уряд також звільнив Ольгу Буславець з посади першого заступника Міністра енергетики України.

Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні підтримав кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Про це у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат фракції “Слуга народу” Василь Мокан.

"Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну урядовці проголосували за призначення Мельника Вадима Івановича - головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)",- написав Мокан.

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.

У 2014 році він працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, а пізніше - очолив це управління. Також у нього є звання полковника податкової міліції.

Уряд також визнав розпорядження Кабінету міністрів України від 20 листопада 2020 року №1467 ("Про тимчасове покладення виконання обов'язків Міністра енергетики України на Бойка Ю.М.") таким, що втратило чинність.

Окрім того, уряд звільнив Ольгу Буславець з посади першого заступника Міністра енергетики України (згідно із поданою заявою).

Нагадаємо, раніше сьогодні Кабмін призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду виконуючого обов’язків міністра енергетики України.