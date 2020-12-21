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Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України

Уряд також звільнив Ольгу Буславець з посади першого заступника Міністра енергетики України.

Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Вадим Мельник

Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні підтримав кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Про це у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат фракції “Слуга народу” Василь Мокан.

"Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну урядовці проголосували за призначення Мельника Вадима Івановича - головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)",- написав Мокан.

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.

У 2014 році він працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, а пізніше - очолив це управління. Також у нього є звання полковника податкової міліції.

Уряд також визнав розпорядження Кабінету міністрів України від 20 листопада 2020 року №1467 ("Про тимчасове покладення виконання обов'язків Міністра енергетики України на Бойка Ю.М.") таким, що втратило чинність.

Окрім того, уряд звільнив Ольгу Буславець з посади першого заступника Міністра енергетики України (згідно із поданою заявою).

Нагадаємо, раніше сьогодні Кабмін призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду виконуючого обов’язків міністра енергетики України.

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