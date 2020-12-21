Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою

Рух ЧЕСНО дослідив, як відбувався розподіл депутатів по комісіях у Дніпровській міськраді.

Електронна система на цій сесії була відключена. Голосували руками. Мер міста пояснив, що електронна система не застосовується через карантинні обмеження, хоча в інших радах електронні системи голосування без проблем застосовувалися під час карантину.

Щодо цієї політсили, то хоч вона має на одного депутата більше, ніж ЄС, втім не отримала жодного голови комісії і має лише одного заступника голови в уже згаданій етичній комісії. Для порівняння, у ЄС із семи депутатів двоє стали головами, троє — заступниками, і один депутат — секретарем.

Представникам партії центральної влади довірили головування лише в одній комісії — з питань етики. Склад цієї комісії “слуги” розділили з представниками партії Загіда Краснова “Громсила”.

“Слуга народу” та “Громсила”, по суті, усунуті від головування й розподілу ключових позицій у комісіях.

Ключові комісії — бюджетну та земельну — очолили відповідно ОПЗЖ і “Пропозиція”. Ці ж партії мають керівні посади в комісії з питань власності.

Депутати Дніпровської міськради затвердили склад комісій. Це відбулося на сесії 16 грудня. Розподіл депутатів по комісіях проявив коаліцію між “Пропозицією”, ЄС та ОПЗЖ.

Фото: LIGA.net

Міський голова Дніпра Борис Філатов перед голосуванням заявив:

“Я думаю, что мы учли все пожелания уважаемых коллег и попытались вас всех, вне зависимости от партийной и политической принадлежности, рассадить по комиссиям. Включая раздачу руководящих должностей. Я думаю, что на 90% все наши уважаемые коллеги должны остаться довольны”.

Згодом на своїй сторінці у Facebook він написав:

“Получили большие должности все: от ОПЗЖ до ЕС. Пусть рулят. Главное, чтобы на благо людям. Я не вижу в этом никаких проблем, потому что всегда и везде говорил о том, что партийная принадлежность в местных советах — это фикция”.

Насправді більшість керівних посад у комісіях отримали саме представники ЄС, “Пропозиції” та ОПЗЖ.

Фото: Чесно

Слова Філатова про те, що партійна приналежність у міськрадах — це фікція, йдуть урозріз із тим, що його політичні опоненти зосталися без представників у ключових комісіях. Це було радше намагання пояснити, чому ОПЗЖ і ЄС, які в парламенті є непримиренними опонентами, по суті, опинилися в негласній коаліції.

Саме розподіл депутатів по комісіях ще яскравіше окреслює більшість у Дніпровській міській раді. Найбільше керівних посад до загальної кількості представників кожної партії отримали ЄС, “Пропозиція” та ОПЗЖ. Раніше Рух ЧЕСНО писав, що, можливо, саме ЄС та ОПЗЖ сформують більшість довкола промерської “Пропозиції”, бо саме вони публічно підтримали Бориса Філатова напередодні другого туру виборів мера.

Замість десяти депутатських комісій у міськраді 7-го скликання з’явилося одинадцять. Додалася окрема комісія з розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв’язків та енергозбереження.

Хто отримав контроль над ключовими комісіями

У місцевих радах боротьба між депутатами точиться за найбільш ресурсні комісії — бюджету та земельну. Як правило, більшість депутатів хочуть потрапити саме сюди, а мер намагається зробити так, щоб ці комісії були під його контролем. І Дніпро не став винятком.

Ключові позиції в бюджетній комісії члени негласної коаліції ОПЗЖ, ЄС і “Пропозиції” розділили між собою.

Фото: Чесно

Бюджетну комісію очолив депутат від ОПЗЖ Сергій Нікітін, який балотувався в мери Дніпра. Це найбільша комісія ради, яка складається із семи депутатів. З них лише двоє — представники опозиції: партії “Слуга народу” та “Української перспективи”.

Фото: Чесно

Щодо земельної комісії, то її очолив представник “Пропозиції” і вона теж має більшість із тих політсил, які увійшли в негласну коаліцію.

Головою став Євген Кривошеєв, його заступником — Сергій Пустовий. Обидва — члени “Пропозиції”. Кривошеєв — приватний підприємець, який, серед іншого, займається наданням в оренду нерухомості та діяльністю у сфері права. Пустовий — приватний нотаріус.

Примітно, що обидва депутати, вочевидь, вже опосередковано співпрацювали. Нотаріус Пустовий посвідчував договір оренди землі ТОВ “Буд-Інжинірінг”. Після оформлення оренди власником ТОВ “Буд-Інжинірінг” став Валерій Кривошеєв, ймовірно, батько чинного голови земельної комісії. Приблизно за рік, наприкінці 2020 року, Кривошеєв оформив оренду цієї ділянки землі вже на себе.

Фото: dengi.informator.ua Євген Кривошеєв

Секретарем земельної комісії став представник ОПЗЖ, заступник міського голови Кам’янського Дмитро Щербатов. Ще один представник зазначеної партії, Юрій Коробов, став членом земельної комісії. Він працює заступником комунального підприємства “Спорт-Дніпро”.

До земельної комісії також потрапили депутат від ЄС Сергій Краснопольський і депутатка від “Блоку Вілкула” Наталія Пилипенко.

Також важливою є комісія з питань комунальної власності громади. І хоча тут головує ОПЗЖ, депутати “Пропозиції” мають монобільшість за кількістю мандатів, як і в комісії з питань освіти.

У ЖК головує “Пропозиція”, і до складу комісії 50% на 50% увійшли депутати з партії Філатова та ОПЗЖ.

Фото: dniprorada.gov.ua

Комісія з освіти теж опинилася під “Пропозицією”. З шести депутатів тільки двоє — з інших партій. Зокрема, секретар комісії — представник ОПЗЖ, кікбоксер Олександр Багацький та член комісії від “Слуги народу”, дзюдоїст Данило Міро, який упродовж останніх п’яти років змінив три партії: “Опозиційний блок”, “За життя” та “Наші”.

Комісію з питань розвитку місцевого самоврядування очолив представник “Європейської солідарності” Артем Хмельников, який у минулій каденції очолював бюджетну комісію. До речі, тоді до її відання входили й питання розвитку місцевого самоврядування.

За попередньої каденції Хмельникова було обрано депутатом міськради від партії “Самопоміч”. Уже навесні 2017-го його виключили з партії.

В очолювану Хмельниковим комісію увійшли депутати майже всіх фракцій, крім “Блоку Вілкула”.

Комісія з питань охорони здоров’я опинилася під головуванням представниці “Пропозиції”, завідувачки алергологічного центру швидкої допомоги Євгенії Дитятковської. Її однопартійка Тетяна Каптєлова стала секретаркою комісії. Каптєлова працює директоркою поліклініки ПАТ “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод”.

Заступницею голови комісії стала екснардепка, депутатка від ЄС Тетяна Ричкова. Члени комісії — Юрій Скребець від “Слуги народу”, який працює заступником головного лікаря з хірургічної допомоги в обласній лікарні ім. Мечникова, та Олена Ведмідь від “Блоку Вілкула”, яка працює головною спеціалісткою управління персоналу у Південно-східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції у місті Дніпрі.

Як “етично” усунули опозицію

Представники партії “Громадська сила”, лідер якої Загід Краснов конкурував із Борисом Філатов у другому турі виборів мера Дніпра, не очолили жодної комісії. Більш того, ця четверта за кількістю фракція (партії “Пропозиція” та “Слуга народу” ще не утворили у міськраді фракцій) отримала тільки одну посаду заступника голови комісії.

Тут варто зазначити, що саме фракції під час розподілу депутатів по комісіях мають право на пропорційне представництво. Це гарантує ЗУ “Про статус депутата місцевих рад” (ст. 28). До прикладу, у Київраді всі фракції, навіть ті, які не підтримували рішення про персональний склад комісій, отримали голів.

Фото: dniprorada.gov.ua

Для порівняння, фракція ЄС, в якій на одного депутата менше, ніж у “Громадській силі”, крім двох голів комісій, має трьох заступників голів комісій та одного секретаря. Тобто із семи представників фракції тільки один — Сергій Краснопольський — є просто членом комісії.

“Слугам народу”, на відміну від “Громсили”, пощастило дещо більше. Депутатка Аліада Мансурова очолила комісію з питань етики, а її однопартієць Дмитро Свердлін став секретарем зазначеної комісії.

Але справа не лише в головуванні. Якщо членам маленької фракції ЄС дозволили бути майже в кожній комісії, де вони можуть отримувати інформацію про різні сфери роботи, то від “Слуги народу” та “Громсили” — двох партій, які виступали як опозиційні сили до мера Дніпра — вирішили в непопулярну комісію з етики дати аж по три депутати.

Нагадаємо, що перший номер “Слуги народу” до Дніпровської облради, ексголова облради Святослав Олійник, якого називають людиною Ігоря Коломойського, неодноразово критикував Бориса Філатова та Геннадія Корбана. А мер Дніпра, у свою чергу, заявляв, що весь останній рік “слуги народу” і вся їхня силова вертикаль” намагалися знайти на нього хоч якийсь компромат, а також заважали в реалізації міських проєктів.

Мер Дніпра Філатов раніше так казав Руху ЧЕСНО про роль комісії з етики у минулому скликанні:

"Просто когда депутаты распределяли комиссии, у нас настолько поляризован совет, что всю вот эту публику, про которую вы говорите (прогульники — прим. ЧЕСНО) — всех записали в комиссию по этике, чтоб они там занимались вопросами этики, а не распределением материально-технических ресурсов… Сами себя наказывать они не будут. Поэтому на них возможность давления либо через ограничение 2,3 млн гривен, либо только общественное давление".

Але якщо троє представників “Громсили” — прогульники засідань попередньої каденції, то троє “слуг народу” депутатами ради не були.

Депутатка від “Слуги народу” Аліада Мансурова зазначає, що на думку їхньої політсили під час розподілу по комісіях майже не звернули уваги.

Фото: tourdnepr.com Аліада Мансурова

“Мы до сессии направляли официальное письмо городскому голове со своим видением о том, как нас распределить по комиссиям. Оно, как нам сказали, находится на рассмотрении городского головы.

А никого не смущает, что на сессии не зачитали о создании фракции “Слуга народа”? Мы передавали Александру Александровичу (Санжарі — переобраний секретар міськради — прим. ЧЕСНО) информацию. И в канцелярии зарегистрировано письмо”, — каже Мансурова.

Депутатка додала, що всі партії збирали на обговорення щодо розподілу комісій, а їхню партію не запросили.

Також Аліада Мансурова заявила, що їхня фракція не йшла в опозицію і “має намір працювати”.

Ще одна непопулярна комісія, куди відправили опозицію, — це комісія з питань екології. Головує тут представник депутатської групи “Блок Вілкула”. У цій комісії, як і в комісії з етики, жодного представника партій “Пропозиція” або “ОПЗЖ”. Єдиний представник негласної коаліції від ЄС, і тут він у статусі секретаря.

Питаннями екології також буде займатися кандидат у мери Дніпра, депутат від “Слуги народу” Сергій Риженко.

Також зазначимо, що на засіданні обрали й секретаря міськради. Ніяких сенсацій не відбулося, ним знову став соратник мера Олександр Санжара.

Фото: dniprorada.gov.ua Борис Філатов вітає Олександра Санжару після його обрання на посаду секретаря Дніпровської міської ради, 16 грудня

Нагадаємо, ключові комісії Херсонської міської ради контролюватимуть партія мера та її союзники зі “Слуги народу” та ОПЗЖ, а в Києві головування у стратегічних комісіях розподілили між собою УДАР і “Слуга народу”.