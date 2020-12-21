Новопризначений генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації.

Наказ був підписаний під час пресконференції "Укроборонпром: підсумки 2020 та плани на 2021 рік" 21 грудня.

"Сьогодні я хочу підписати історичний для нашого концерну наказ про корпоратизацію, про перетворення концерну в холдинги - в ефективні системи, які відкриють можливість і для залучення фінансів, і для залучення нових технологій, і для впровадження ефективної прозорої системи корпоративного управління", - сказав Гусєв.

Він зазначив, що наразі у Верховній Раді знаходиться законопроєкт №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, який стане базою для трансформації і реформування "Укроборонпрому". 21 грудня Рада прийняла цей законопроєкт за основу та доручила Комітету з питань нацбезпеки опрацювати його до другого читання.

Підготовка до корпоратизацій займе декілька місяців. Гусєв сподівається, що за цей час законопроєкт буде проголосований у Раді.

"Цим наказом ми запускаємо підготовку, яка буде тривати кілька місяців, протягом яких, ми очікуємо, що законопроєкт, який вже зареєстрований у Верховній Раді №3822, буде схвалений. І, таким чином, оборонно-промисловий комплекс в особі «Укроборонпрому» отримає довгоочікувану реформу", - сказав він.

Нагадаємо, на початку грудня Кабмін погодив на приватизацію 16 підприємств "Укроборонпрому". Раніше в уряді ініціювали виведення шести підприємств зі складу держконцерну.

У рамках транформації "Укроборонпрому" планується, що держконцерн припинить існування, а натомість утворять холдингові компанії. Раніше також повідомлялося, що після реформи в "Укроборонпромі" залишаться 65 підприємств із 116.