У грудні 20 депутатів не були на жодному засіданні Ради, - КВУ

У грудні 20 народних депутатів не були зареєстровані на жодному засіданні Верховної Ради, ще 11 депутатів відвідали лише одне або два засідання, 14 - були зареєстровані на трьох засіданнях. Участь в усіх засіданнях взяли половина парламентарів - 260 депутатів або 61%.

Про це повідомляє Комітет виборців України з посиланням на дані електронної реєстрації.

Серед фракцій і груп найвищі показники відвідування, як і раніше повідомлялося, у фракції "Європейська солідарність" та "Слуга Народу". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 56,9% депутатів ЄС та 56,7% "слуг".

"Зокрема, серед депутатів ЄС всі засідання відвідали Влодимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Микола Княжицький та ін. Серед депутатів «Слуги Народу» на всіх засіданнях Ради були присутні Олександр Корнієнко, Дмитро Наталуха, Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Дмитро Костюк, Галина Янченко та інші", - зазначили в КВУ.

Нижчі показники у фракції "Голос" та групи "Довіра" - в середньому на засідання ходили 56,3% депутатів цих політсил.

Значно нижчі показники відвідування у депутатів групи "За майбутнє" – 38%.

Найнижчі показники - у депутатів "Опозиційної платформи – За життя" та ВО "Батьківщина". Лише третина депутатів цих фракцій були в середньому зареєстровані на засіданнях - 33,2% та 32,3% відповідно.

Всього у грудні відбулося вісім пленарних засідань.

Нагадаємо, Рада IX скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року і за рік у турборежимі прийняла менше законів, ніж попередники.

У перший день роботи нового парламенту президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам розпуском через рік, якщо вони не виправдають очікувань. Водночас президент висловив надію, що йому це робити не доведеться.

31 серпня 2020 року на позачерговому з'їзді президентської партії "Слуга Народу" президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає. Серед головних причин цього він назвав, зокрема, те, що монобільшість голосує за важливі законопроєкти.

1 вересня почалася третя сесія Ради IX скликання. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Рада: старт со скандала".