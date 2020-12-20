​Окупанти заявили, що знайшли у Севастополі нове джерело підземних вод

За їхніми даними, це дозволить дати ще близько 10 тис. кубометрів води.

Окупаційна влада Криму заявила, що у Севастополі в результаті геологорозвідки було виявлено нове джерело підземних вод.

Про це повідомив віце-прем'єр Росії, так званий "куратор" півострова Марат Хуснуллін, передає "Крим.Реалії".

"Завдяки геологорозвідці ми знайшли додатково в цьому ж районі (в районі Кадиковське кар'єра, - ред.) підземні води", - цитує слова Хуснуллін російське інформагентство ТАСС.

Віце-прем'єр РФ уточнив коли планується буріння свердловин і початок подачі цієї додаткової води.

"Завдання поставили, щоб синхронізувати цей процес із запуском об'єкта на Бельбеку. З військовими ми принципово це питання пропрацювали... За нашими розрахунками, це все має відбутися до середини лютого наступного року, свердловини повинні бути до експлуатації готові, щоб їх включити в загальну систему", - сказав Развожаев.

За словами Хуснулліна, це дозволить дати ще близько 10 тис. кубометрів води.

Напередодні окупаційна "влада" Севастополя повідомила, що в систему водопостачання міста подали воду з Кадиковського кар'єра. А 15 грудня в місто почали качати воду з озера у гори Гасфорта.

Нагадаємо, у листопаді окупаційна влада Криму оголосила про "активне будівництво" Бештерек-Зуйського водозабору і водоводу для потреб Сімферополя і порадила жителям півострова "забути" про постачання води з Дніпра, бо Україна "може її отруїти і сказати, що ми самі це зробили".

19 вересня російські окупанти попередили, що обмежують водопостачання у курортній Алушті і декількох селищах на півдні Криму. У водосховищі, яке забезпечує цей регіон, води вистачить лише до грудня. Пізніше у Кремлі заявили, що Росія забезпечить окупований Крим питною водою і без участі України. На початку жовтня Росія виділила $64 млн для створення нових об’єктів водопостачання.

До 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після окупації півострова Росією Україна припинила постачання води. Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання буде відновлено тільки після деокупації.

За інформацією МОТ, Росія направляє дефіцитну прісну воду в першу чергу на військові об'єкти, обмежуючи її подачу населенню. Хоча до російської окупації води на півострові вистачало навіть в умовах посухи.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив можливість подачі води в Крим до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку Путіна щодо Донбасу. На початку серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим виключно в разі гуманітарної катастрофи. У представництві президента вважають, що РФ буде добиватися відновлення водопостачання в Крим через тиск на партнерів України.