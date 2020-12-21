​Денісова надіслала запит російській стороні на відвідування українських політв'язнів

Омбудсман підтримує ініціативу взяти під опіку кожного бранця Кремля, а ще краще - усю його родину.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмана з запитом на дозвіл відвідати українців, які незаконно утримуються у Російській Федерації та тимчасово окупованому Криму.

Про це Денісова повідомила під час відеоконференції "Депутате, допоможи бранцям Кремля!".

"Я звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням допустити мене до усіх громадян України, які незаконно утримуються в слідчому ізоляторі №1 у місті Сімферополі та виправної колонії у цьому ж місті", - сказала Денісова.

Вона додала, що вже отримала відповідь від Москалькової, у якій говориться, що уповноважений з прав людини в РФ направила листа до "ФСИН РФ" щодо погодження можливості Денісовій здійснити такі візити. Денісова також звернулася до директора російського відомства та керівників пенітенціарних закладів у Башкортостані, де незаконно утримуються 12 українців, щодо можливості відвідати їх.

Денісова наголосила, що підтримує ініціативу взяти під опіку кожного бранця Кремля, а ще краще - усю його родину.

"Ми встановили, що у 130 осіб, які незаконно переслідуються за політичними мотивами агресором, є 186 неповнолітніх дітей віком до 18 років: 174 – у Криму та 12 – на підконтрольній українському уряду території. Я зверталася до Президента, першої леді, прем'єр-міністра, міністрів, голів міст та облдержадміністрацій з закликами допомогти цим родинам", - повідомила омбудсман.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу окупанти утримують у полоні 251 громадянина України.

Раніше омбудсман зустрілася на території КПВВ "Новотроїцьке" з представницею так званої ДНР в робочій підгрупі з гуманітарних питань в ТКГ Дар’єю Морозовою. Сторони обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб.