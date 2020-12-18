​Росія блокує обмін полоненими і вимагає від України прийняти "мирний план" бойовиків ОРДЛО

У ТКГ розраховують на прогрес у цьому питанні після "нормандської зустрічі".

Росія продовжує блокувати взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти "мирний план", запропонований представниками окупованих територій Донбасу.

Про це повідомив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми чотири рази подавали списки на всіх, там понад 200 осіб, 11 - це ті, які перебувають у тяжкому фізичному стані. Росія жодного разу за ті пів року, що я в ТКГ, ще не подала жодних списків, вона блокує ці процеси спочатку вимогою скасування постанови Ради про місцеві вибори. Зараз вона вже хоче постанову Ради, яка нібито повинна затвердити якийсь мирний план, запропонований ОРДЛО", - розповів Гармаш.

"Це говорить про те, що не буде обміну, поки ми процесуально не очистимо 9 осіб, яких ми раніше їм віддали, хоча це не взаємопов'язані речі", - додав він.

Гармаш зазначив, що наразі за настроєм Росії він не бачить прогресу в обміні полоненими. Однак, він сподіваєтьяс на позитивні зрушення після зустрічі у "нормандському форматі".

"Але є одна слабка, але суттєва надія: якщо все-таки до кінця року відбудеться зустріч у "нормандському форматі" на рівні зовнішньополітичних радників, то, швидше за все, потрібен буде позитивний підсумок, і тоді можливий обмін щонайменше цих 11 осіб", - сказав Гармаш.

Нагадаємо, у листопаді Україна передала російській стороні списки з 11 осіб для взаємного звільнення до кінця року. Про це розповів голова ТКГ Леонід Кравчук, зазначивши, що кінцевою метою України є обмін "всіх на всіх".

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

Українська сторона у складі ТКГ пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики Олексія Арестовича, зараз триває "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі".

Російська сторона зі свого боку заявляє, що розблокує питання взаємного звільнення утримуваних людей тільки після погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та її схвалення Верховною Радою.