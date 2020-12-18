У місті Яготин, на Київщині, вночі загорівся вагон електропотягу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"18 грудня о 02:03 до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району надійшло повідомлення про загорання хвостового вагону електропотягу в м. Яготин. На місце події направлено особовий склад 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло в салоні останнього вагону. Після відключення електроживлення вагону рятувальники приступили до гасіння пожежі.

Фото: kv.dsns.gov.ua

О 03:10 пожежу бцло локалізовано та о 04:37 - повністю ліквідовано. До гасіння пожежі залучались дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та семеро чоловік особового складу.

Причина загорання встановлюється.

Нагадаємо, у січні у Черкаській області горів вагон дизель-поїзда. Це була щонайменше четверта пожежа в поїздах УЗ за місяць.