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Окупанти провокували військових обстрілами впродовж всієї доби, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Біля Авдіївки снайпер бойовиків поранив військового.

Окупанти провокували військових обстрілами впродовж всієї доби, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Архівне фото
Фото: Макс Левин

Минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. На різних ділянках бойовики провокували військових обстрілами впродовж всієї доби.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Чотири рази окупанти відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Противник застосував артилерійські системи 122-го калібру в поєднанні зі 120- і 82-міліметровими мінометами. Крім того, по Водяному вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Надвечір бойовики активізувалися поблизу населених пунктів Верхньоторецьке і Широкине, де відкривали вогонь зі стрілецької зброї та автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки двічі обстріляли позиції українських захисників із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Унаслідок пострілу снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Бійцю надали першу медичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

"На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники з відповіддю не забарилися. З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога", - запевнили у штабі.

З початку поточної доби, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що українських військових у зоні ООС було поранено і 12 грудня – двоє бійців отримали легкі вторинні поранення. Стан їхнього здоров'я оцінювався як задовільний. 

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