ОБСЄ неспроможна бути модератором переговорів у "Мінську", - Гармаш

За оцінками Гармаша, саме в результаті "проросійської" модерації переговорів ОБСЄ діалог між жителями Донбасу в рамках ТКГ просто неможливий.

Російські маріонетки у ТКГ блокують виступи українських представників окупованого Донбасу. Разом з тим представники ОБСЄ, які мають модерувати засідання, не реагують на такі порушення.

Про це у Facebook повідомив представник окупованого Донецька у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш за підсумками засідання групи 17 грудня.

Гармаш зазначив, що на засіданні ТКГ виник скандал після того, як голова української делегації Леонід Кравчук передав йому слово. Після цього представники окупантів почали блокувати його виступ а потім перейшли на нецензурну лексику.

Разом з тим представниця голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау, замість того, щоб вгамувати представника окупантів, позбавила слова представника української делегації.

"Вчорашній інцидент показав неспроможність ОБСЄ як модератора переговорів. Оскільки нинішня команда цієї організації в "Мінську", ігноруючи необхідність створення рівних умов для діалогу між сторонами, не визначаючи офіційного статусу учасників і не помічаючи відкритих маніпуляцій та підмін концепцій, створює проблему. Хоча цього можна було б уникнути, якби ОБСЄ була більш гнучкою в "традиціях" (єдиною, яка фактично пояснює суб'єктивізацію російських представників від ОРДЛОУ) та принциповою у виконанні Мінських домовленостей", - повідомив Гармаш.

На його думку, саме в результаті “проросійської” модерації переговорів ОБСЄ діалог між жителями Донбасу в рамках ТКГ просто неможливий.

"Я вважаю, що після вчорашнього інциденту будь-які розмови про "публічний діалог", ідея "дорадчих рад" та інші вигадки про "прямий діалог" не мають права навіть звучати. Принаймні, склад російської делегації ще не змінився. Російські маріонетки в Донецьку та Луганську ненавидять нас, вони бояться кінця конфлікту, бо для них це означатиме закінчення їх зарплат і статусів, а потім вони закривають нам роти, ображають і всіляко демонструють, що ми, жителі Донбасу вигнані ними з наших будинків, - ніхто", - підкреслив Гармаш.

Нагадаємо, раніше Сергій Гармаш звинуватив представників ОБСЄ у тристоронній контактній групі в упередженості щодо української делегації.