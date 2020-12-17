Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська вдруге за кілька тижнів на тому ж напрямку застосовували артилерійські системи великих калібрів та міномети.

"Так, починаючи з ночі, збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Спершу противник застосував міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем. На ранок, на цьому ж напрямку, використав вже важке озброєння – артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти та 82-х міліметрові міномети. Втретє режим припинення вогню ворог порушив біля цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь з гранатометів. Водночас, на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, минулої доби, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив на пресконференції, що нарощуватиме "підтримку" бойовиків на окупованому Донбасі.