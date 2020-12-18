Пожежники врятували шістьох пацієнтів, які ховалися під ліжками.

У Києві вранці сталася пожежа в будівлі психоневрологічного диспансеру, що знаходиться в Оболонському районі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Києві.

"18 грудня о 08:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у 2-х поверховій будівлі психоневрологічного диспансеру, за адресою: вул. Юнкерова, 37, що в Оболонському районі столиці. До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих рятувальних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю до місця події, під час проведення розвідки, рятувальниками було встановлено, що пожежа виникла на 2 поверсі, у побутовому приміщенні.

Фото: ДСНС

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру, було врятовано шістьох пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення", - повідомили в ДСНС

Локалізовано пожежу було о 08:25, а ліквідовано - о 08:37. Загиблих чи травмованих не виявлено.

Причину загоряння встановлюють правоохоронні органи.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, ввечері 15 грудня у Святошинському районі столиці сталася пожежа в двоповерховій адміністративній будівлі.

Загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали медикам.