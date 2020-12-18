Німеччина подарувала українським військовим госпіталям обладнання на 3,1 млн євро

Німеччина подарувала для українських військових госпіталів медичне обладнання загальною вартістю 3,1 млн євро.

Про це повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні.

"Цією передачею медичного діагностичного та лікувального обладнання на загальну суму 3,1 млн євро завершується успішний рік співпраці з Медичними силами Збройних Сил України", – сказала Посол Анка Фельдгузен сьогодні з нагоди свого візиту до 407-го військового госпіталю в Чернігові.

В посольстві зазначили, що у майбутньому лікарі зможуть тут отримати доступ до нового комп’ютерного томографа вартістю 300 000 євро для обстеження пацієнтів із хворобами або наслідками нещасних випадків. Пристрій було передано в рамках так званої Ініціативи Федерального уряду з підвищення дієздатності, який за її допомогою прагне надати можливість партнерам у галузі політики безпеки та оборони самостійно піклуватися про власну та регіональну безпеку.

Також нове медичне обладнання отримав і Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові. Наразі тут проводяться останні заходи з установки ангіографа вартістю 850 000 євро, який встановить у цьому закладі нові стандарти візуальної діагностики.

Окрім цього, в Головному військовому клінічному госпіталі в Києві за останні місяці було проведено капітальний ремонт цілої будівлі, в якій зараз знаходиться магнітно-резонансний томограф (МРТ).

"Торік Головний військовий клінічний госпіталь в Києві вже отримав ангіограф та п’ять мобільних рентгенівських апаратів вартістю 1,5 млн євро. Як тільки зв'являться сприятливі умови з огляду на пандемію коронавірусу, лікарі та молодші медичні працівники з відповідних госпіталів повинні отмати можливість пройти практику в госпіталях Бундесверу з метою обміну думками щодо оптимального використання апаратів і підвищення кваліфікації", - додали в посодьстві Німеччини.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина виділить 2 мільйони євро на роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста на Сході України. З 2016 року ФРН надала загалом понад 36 млн євро на проведення численних гуманітарних заходів МКЧХ в Україні.