Українська сторона в ТКГ пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня, - Арестович

Українська сторона у складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня цього року.

Про це заявив радник з інформаційної політики ТКГ Олексій Арестович в етері телеканалу "Наш".

За його словами, зараз триває "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі". Він також додав, що Франція та Німеччина підтримують Україну і здійснюють певний тиск на російську сторону. Українська делегація в ТКГ на засіданні 11 листопада закликала до кінця цього року повернути всіх взаємно утримуваних осіб.

Нагадаємо, останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

На засіданні 10 листопада ТКГ взяла за основу запропонований Україною план дій щодо Донбасу. Документ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, щоб створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Голова ТКГ Леонід Кравчук також запропонував провести обмін полоненими до Нового року. Однак через демарш РФ Україна не змогла домогтися обговорення цього питання.