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Астрономи знайшли у Всесвіті нову подвійну планету

Космічне тіло розташоване на відстані в 450 світлових років від Землі в зоряній асоціації Змієносець.

Астрономи знайшли у Всесвіті нову подвійну планету
Фото: NASA, ESA,

Вчені з університету Берна, Швейцарія, виявили у космосі нову подвійну планету.

Про це повідомила пресслужба університету.

Сама подвійна планета під назвою CFHTWIR-Oph 98 складається з двох коричневих карликів Oph 98 A та Oph 98 B із невеликою масою.

CFHTWIR-Oph 98, яка була знайдена завдяки аналізу знімків, зроблених телескопом Hubble, розташована на відстані в 450 світлових років від Землі в зоряній асоціації Змієносець.

В пресслужбі університету зазначили, що астрономи були здивовані, коли побачили, що Oph 98 A і B обертаються навколо один одного на вражаючи великій відстані. Ця відстань в 5 разів більша, ніж відстань ніж між Плутоном та Сонцем, що, своєю чергою, відповідає 200-кратній відстані між Землею та Сонцем.

Подвійна планета - термін в астрономії, який використовується для позначення бінарної системи, що складається з двох астрономічних об'єктів, кожен з яких задовольняє визначенню планети і є достатньо масивним, щоб надавати гравітаційний ефект, що перевершує гравітаційний ефект зірки, навколо якої вони обертаються.

Нагадаємо, у січні Космічний телескоп TESS виявив планету, розміри якої схожі з Землею. Планета обертається навколо своєї зірки, де умови можуть бути придатними, щоб допустити присутність рідкої води на поверхні.

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