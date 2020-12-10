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Нацрозвідка США звинуватила РФ у "провокативній поведінці" в космосі

Цьогоріч Росія запустила у космос супутник, який здійснював маневри поряд з американським урядовим супутником.

Нацрозвідка США звинуватила РФ у "провокативній поведінці" в космосі
Фото: nasa.gov

Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф звинуватив Росію у "провокативній поведінці" у космосі.

Про це Реткліфф сказав під час засідання Національної космічної ради США.

"Росія, особливо останнім часом, продемонструвала провокативну поведінку, яка створювала потенційно загрозливу ситуацію у космосі", - заявив він.

За словами Реткліффа, цьогоріч Росія запустила у космос супутник, який здійснював маневри поряд з американським урядовим супутником.

"Ми вважаємо, що така поведінка є загрозливою. Особливо враховуючи те, що раніше Росія запустила схожий супутник, який має властивості космічної зброї", - зазначив директор Нацрозвідки США.

Він додав, що така поведінка "не демонструє відповідальність" країни.

Нагадаємо, у травні 2019-го Пентагон вніс Росію в космічний "чорний список". Росія вноситься до переліку держав, в який також входять Китай, КНДР, Іран, Судан і Сирія. Їх послугами з 31 грудня 2022 року заборонено користуватися при проведенні запусків комерційних супутників і засобів виведення супутників на орбіту для надання послуг супутникового зв'язку. 

У травні 2020-го Військово-повітряні сили США повідомили про вибух паливного бака російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" в космосі. 

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