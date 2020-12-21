У Києві біля Офісу Президента відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо вбити освіту", учасники якої вимагають відставки новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

На акцію вийшли студенти, науковці, батьки та громадські активісти. Крім Києва, вона також пройде у Львові.

Як відомо, Шкарлета призначили міністром освіти, незважаючи на рішення профільного комітету і протести представників освітнього і наукового співтовариств.

У вересні комітет з питань етики НАЗЯВО виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку Шкарлета, на той момент в.о. міністра освіти та науки. Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Сам Шкарлет тоді на засідання не прийшов.

У червні ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром освіти. Депутати цю ідею не підтримали, тому Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов'язків.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 17 грудня Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів. Джерела LB.ua у "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.

Кілька фракцій заявили про кнопкодавство - за призначення Шкарлета голосували парламентарі, яких не було в залі. Спікер парламенту Дмитро Разумков доручив регламентному комітету перевірити це, втім повторне голосування за Шкарлета поки не призначили.