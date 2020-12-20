На недільних акціях в Білорусі затримали 140 протестувальників

За даними правозахисного центру "Весна", на недільних акціях протесту в Білорусі затримано біля 140 людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Найбільше затриманих - близько 100 осіб - у Мінську. Акції протесту пройшли у різних районах білоруської столиці. Люди з біло-червоно-білою символікою збиралися в колони та пройшли маршем вулицями міста. Силовики перешкоджали проведенню маршів.

Відомо також про затримання в Бресті, Вітебську, Гродно, Новополоцьку, Борисові, міських селищах Радошковічі і Сміловичі (Мінська область), Солігорськ і селищі Боровляни (Мінський район).

У Солігорську серед затриманих - співголова страйкому Анатолій Бокун і інші члени комітету.

Нагадаємо, 14 грудня у Мінську силовики розігнали 11-й Марш мудрості, тоді було затримано близько 40 пенсіонерів.

У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби. Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".