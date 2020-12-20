Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
США розширили економічні обмеження щодо Росії
США розширили економічні обмеження щодо Росії
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
У Києві засвітили вогні на головній ялинці, загорілася гірлянда (оновлено)
У Києві засвітили вогні на головній ялинці, загорілася гірлянда (оновлено)
ГоловнаСвіт

На недільних акціях в Білорусі затримали 140 протестувальників

Найбільше затриманих - у Мінську.

На недільних акціях в Білорусі затримали 140 протестувальників
Фото: EPA/UPG

За даними правозахисного центру "Весна", на недільних акціях протесту в Білорусі затримано біля 140 людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Найбільше затриманих - близько 100 осіб - у Мінську. Акції протесту пройшли у різних районах білоруської столиці. Люди з біло-червоно-білою символікою збиралися в колони та пройшли маршем вулицями міста. Силовики перешкоджали проведенню маршів.

Відомо також про затримання в Бресті, Вітебську, Гродно, Новополоцьку, Борисові, міських селищах Радошковічі і Сміловичі (Мінська область), Солігорськ і селищі Боровляни (Мінський район).

У Солігорську серед затриманих - співголова страйкому Анатолій Бокун і інші члени комітету.

Нагадаємо, 14 грудня у Мінську силовики розігнали 11-й Марш мудрості, тоді було затримано близько 40 пенсіонерів.

У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.  Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також