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Росія виділила $64 млн для створення нових об’єктів водопостачання в анексованому Криму

Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ.

Росія виділила $64 млн для створення нових об’єктів водопостачання в анексованому Криму
Фото: krymr.com

Росія виділила 4,95 млрд рублів ($64,4 млн) для створення нових об’єктів водопостачання в анексованому Криму. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, передає Інтерфакс.

"Кошти спрямують на будівництво водозабору на річці Бельбек з очисними і інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єра. Будівельні роботи буде вести Міноборони. Після того як об'єкти введуть в експлуатацію, їх передадуть у власність Севастополю", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі російського уряду розповіли, що понад 870 млн рублів ($11,3 млн) виділять "на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання і розробку додаткових свердловин". Кошти надійдуть з резервного фонду уряду.

У РФ вважають, що "додаткове фінансування, передбачене за дорученням президента Росії Володимира Путіна, дозволить поліпшити ситуацію з водопостачанням на півострові".

Нагадаємо, до 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після анексії Криму Росією Україна припинила постачання води. Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після деокупації.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив можливість подачі води в Крим до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу

На початку серпня прем’єр Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим виключно у разі гуманітарної катастрофи.

19 вересня російські окупанти попередили, що з наступного тижня обмежують водопостачання у курортній Алушті і декількох селищах на півдні Криму. У водосховищі, яке забезпечує цей регіон, води вистачить лише до грудня. 

У представництві президента вважають, що РФ буде добиватися відновлення водопостачання в Крим через тиск на партнерів України.

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