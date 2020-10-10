На Прикарпатті 26 кандидатів знялися з виборів, - ОПОРА

У шістьох районах Івано-Франківській області 26 кандидатів у депутати місцевих рад та на посаду міського голови передумали балотуватися на місцевих виборах.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

За даними спостерігачів, в облраду передумали балотуватися двоє кандидатів від "Свободи" та "Європейської солідарності", з виборів в Івано-Франківську районну раду знялася кандидат від "Голосу", а у міську раду Івано-Франківська не балотуватиметься представниця "Української галицької партії".

У Калуську районну раду не балотуватимуться п'ятеро кандидатів від "СН", "УДАРу", "ЄС", "За майбутнє" та "Батьківщини", а до міської ради - двоє кандидатів від "УДАРу" та "За майбутнє".

Троє кандидатів від "Самопомочі", "За майбутнє" та "ЄС" знялися з виборів до Коломийської райради, а до міськради не балотуватимуться двоє представників "Народного руху України" та "Нацкорпусу".

Випадки знімання кандидатів з виборів зафіксували також у Косівському та Верховинських районах. Там загалом знялися з виборів шестеро кандидатів до міської та районної рад, а також один кандидат у мери.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Українці обиратимуть міського голову, а також депутатів міських, районних та обласних рад.

За даними Комітету вибрців України, на на посади 370 міських голів зареєструвалися 2814 кандидатів. При цьому, найбільше кандидатів зареєструвалося на посади мера Одеси, Ужгорода та Києва.