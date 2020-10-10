Британія подякувала СБУ за проведення "найбільшої за останні 30 років" спільної спецоперації

Влітку 2019 року СБУ заблокувада діяльність злочинного угруповання і вилучила найбільшу за всю історію незалежності України контрабандну партію тютюнових виробів.

Міністерство закордонних справ Великобританії подякувало Службі безпеки України за успішне проведення спецоперації із затримання рекордної партії контрафактних сигарет.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Королівська податково-митна служба та Служба безпеки України співпрацювали разом для протидії контрабанді тютюнових виробів. Завдяки найбільшій за останні 30 років операції було вилучено рекордну кількість незаконних сигарет - 130 мільйонів. Також припинено роботу трьох фабрик, які займалися їх виробництвом", - йдеться в повідомленні британського МЗВ у твіттері.

Британські дипломати зазначили, що мова йде про ліквідацію одного з найсерйозніших організованих злочинних угруповань Європи.

"Таким чином було зекономлено понад 100 млн фунтів стерлінгів платників податків", - зазначили у МЗС.

"Боротьба із злочинними угрупованнями та викорінення корупції - важливі сфери, в яких Великобританія надає Україні підтримку. Правоохоронні органи обох країн тісно співпрацюють для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю", - зазначаєьться в повідомленні.

Голова СБУ Іван Баканов також подякував британським колегам за підтримку.

Нагадаємо, СБУ спільно з британськими та польськими колегами влітку 2019 року провела масштабну операцію "Магма" . В результаті була заблокована діяльність великого злочинного угруповання і вилучена найбільша за всю історію незалежності України контрабандна партія тютюнових виробів.