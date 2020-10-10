Офіс президента: британські ЗМІ позитивно висвітлювали візит Зеленського

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зазначає, що британські ЗМІ вельми позитивно висвітлювали і оцінили візит Володимира Зеленського до Великої Британії.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Британські ЗМІ різні, але загалом британська журналістика вважається одним із еталонів світової журналістики. Там преса дуже непроста, відчуває всі нюанси і реагує, якщо щось неправильно. Ми дійсно провели аналіз британської преси, нам було цікаво подивитися реакцію на цей візит. І вона була, м'яко кажучи, дуже позитивною", - сказав Жовква.

Він зазначив, що у всіх ЗМІ розійшлася новина про зустріч президента і його дружини з герцогом і герцогинею Кембриджськими, і не тільки тому, що були гарні світлини, - це була перша зустріч для британської Королівської родини після початку пандемії COVID-19.

"Там йшлося про справді важливі речі, про благодійність. Проте не можна розголошувати, про що йшлося, оскільки це не прийнято в Королівському протоколі. Відбулася тепла зустріч, яка, до речі, тривала наполовину більше зазначеного часу", - розповів Жовква.

Заступник голови ОП нагадав, що президент запросив Королівське подружжя, яке не часто здійснює візити, в Україну.

"Візити королівських осіб - це набагато складніше, ніж візити лідерів. Є певний час, коли про це можна оголошувати. Але повірте мені, ми дуже скоро побачимо продовження діалогу Королівської сім'ї з президентом України і його дружиною", - наголосив він.

Нагадаємо, у рамках офіційного візиту до Британії Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Співрозмовники поговорили проситуацію з вакциною від COVID-19 і товарообіг між країнами.

Також Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Об'єднаним Королівством після Brexit.

Зеленський також відвідав Лондонську фондову біржу та провів зустріч з її керівництвом.