Уряд підтримав передачу місцевим органам влади права на встановлення тарифів від НКРЕКП, - Чернишов

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв низку важливих рішень, зокрема, щодо встановлення тарифів на місцях та організації виборчого процесу. Про це в своєму фейсбуці написав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Зокрема, він повідомив, що уряд підтримав відповідний законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», розроблений Мінрегіоном, відповідно до якого з 2021 року повноваження зі встановлення тарифів від НКРЕКП передаються до місцевих органів влади.

Також схвалено проєкт розпорядження щодо внесення змін до переліку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що фінансуються у 2020 році за рахунок коштів ДФРР.

Окрім того, на засіданні було затверджено критерії доступності, які дозволять забезпечити доступність та інклюзивність виборчого процесу та сприятимуть дотриманню виборчих прав осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Також Чернишов повідомив про призначення нового заступника.

"Маємо новину щодо кадрових змін у Міністерстві розвитку громад та територій. Сьогодні затвердили кандидатуру Івана Лукерия — нового заступника в Мінрегіоні, який опікуватиметься питаннями регіонального розвитку. Вітаю Івана в команді Міністерства та очікую, що таке підсилення поліпшить нашу системну роботу з регіонами, сприятиме подальшому розвитку та започаткуванню нових ефективних проєктів та ініціатив", - написав міністр.