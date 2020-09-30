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За кошти ДФРР потрібно буде поборотися в чесному процесі відбору, - Чернишов

Кабмін змінив підхід до розподілу коштів.

За кошти ДФРР потрібно буде поборотися в чесному процесі відбору, - Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: Макс Требухов

30 вересня Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Мінрегіоном проєкт закону, який вносить зміни до 24-1 статті Бюджетного кодексу України та удосконалює підходи до розподілу коштів Державного фону регіонального розвитку. Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Зкорема, кожен проєкт, який подається на фінансування за рахунок фонду, повинен пройти прозорий конкурсний відбір, довести свою економічну та соціальну ефективність і відповідність цілям Державної стратегії регіонального розвитку та регіональним стратегіям розвитку.

«Українська економіка зіштовхується з серйозними викликами, тому ми повинні збільшити ефективність всіх публічних ресурсів, які використовуються для розвитку регіонів і особливо коштів Державного фону регіонального розвитку. За них потрібно буде поборотися в чесному процесі відбору і довести реальну користь і ефективність кожного проєкту. Тільки так можна побудувати розвинуту економіку в регіонах, створити нові робочі місця та залучити інвестиції. Кожен, хто вирішить запросити ресурси фонду, має бути готовим до конкуренції – це головний принцип, яким ми будемо керуватися при відборі проєктів», – підкреслив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Також проєкт закону передбачає об’єднання в рамках ДФРР коштів міжнародної технічної допомоги та кредитів, які можуть виділятися Україні на регіональний розвиток. Це суттєво спростить їхнє використання і дозволить прискорити значну частину проєктів в регіонах.

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