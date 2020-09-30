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Мінекономіки спрогнозувало ріст інфляції на початку 2021

Зростання цін дещо прискорилося вже в серпні.

Мінекономіки спрогнозувало ріст інфляції на початку 2021
Фото: пресс-служба НБУ

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує ріст інфляції на початку 2021 року через додаткову емісію гривні.

Наприкінці літа інфляція становила 2,5%, що вдвічі нижче цільового рівня, йдеться в огляді, оприлюдненому на сайті Мінекономіки.

"У серпні 2020 року, як і очікувалося, споживчі ціни й далі сезонно знижувалися. За підсумком місяця дефляція становила 0,2% (дефляція в липні - 0,6%). Проте в річному розрахунку зростання цін дещо прискорилося до 2,5% (2,4% у липні), що, переважно, стало наслідком серпневого підвищення вартості комунальних послуг (через значне подорожчання природного газу на 37,7%). Водночас зростання цін із початку року становило 1,2% та було рекордно низьким для реалій останніх років", - зазначають у міністерстві.

Наразі, незважаючи на певне пом'якшення, з точки зору попередження інфляційних ризиків, політики Національного банку, цінова динаміка знаходиться в прогнозованому тренді (5,9% на кінець року) і відповідає загальній тенденції позитивного розвитку економіки.

Як вважають у Мінекономіки, в подальшому варто очікувати, що "процес поступового насичення економіки грошима з метою її пожвавлення, очевидно, сформує більш вагомий тиск на цінову динаміку в результаті накопичувального ефекту, який, швидше за все, суттєво проявиться лише на початку наступного року".

Нагадаємо, наприкінці серпня Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції на 2020 рік. Очікується, що інфляція в Україні за підсумками року може скласти 5,9% грудень до грудня, тоді як у затвердженому в березні макропрогнозі цей показник був на рівні 11,6%.

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