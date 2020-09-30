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Чернишов назвав ключові фактори реформування ДАБІ

Національна рада реформ обговорила стан будівельної галузі.

Чернишов назвав ключові фактори реформування ДАБІ
Фото: facebook

Цифровізація та створення системи єдиного містобудівного кадастру, контроль на всіх рівнях роботи системи, питання отримання технічних умов, захист інвесторів і необхідність реєстрації права власності є найвагомішими факторами впливу на ефективний результат реформування будівельної галузі. Про це за результатами засідання Національної ради реформ у фейсбуці написав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, засідання ради реформ відбулося 29 вересня під головуванням Президента України Володимира Зеленського, за участі також прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, голови Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі, представників Кабміну та народних депутатів.

Питання реформування системи державного архітектурно-будівельного контролю та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо модернізації системи ДАБІ розглядалося, зокрема, серед низки інших реформ.

Реформа ДАБІ була розпочата ще весною, та наразі, за даними міністерства, підходить до свого завершення. Міністр Чернишов наголосив на важливості співпраці на даному етапі.

«Співпраця, інформаційна взаємодія та вміння почути один одного є невід’ємною складовою цивілізованого шляху, яким ми спільно рухаємось з однією метою: зробити сферу містобудування прозорою та залишити в минулому історичну корупційну складову в будівництві. Для мене особисто питання цієї реформи є дуже відповідальним та болісним. Особливо зважаючи на ті наслідки, з якими ми наразі стикаємось. Адже будівельна галузь продовжує страждати, що є неприпустимим в умовах сьогодення. Саме будівництво здатне допомогти нам спільно подолати кризу, підняти економіку, забезпечити громадян робочими місцями, нарешті – поліпшити інфраструктуру в масштабах всієї країни», - зазначив міністр Чернишов.

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