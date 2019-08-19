Про заблоковані ОПУ 10 млрд грн коштів бюджету

Не буду вникати в юридичну площину листа ОПУ за підписом його керівника, яким він просить тимчасово зупинити фінансування окремі рішень Уряду. Зупинюся виключно на поточному стані виконання даних бюджетних програм.

В листі ОПУ мова йдеться про бюджетні програми якими фінансуються видатки Державного фонду регіонального розвитку та субвенції соціально-економічного розвитку окремих територій. Слід відмітити, що з даних бюджетних програм фінансуються різноманітні проекти в регіонах.

Якщо перший варіант, ДФРР вважається конкурентним. Проекти для фінансування відбираються на місцях (конкурсна комісія в ОДА) через конкурсний відбір, а потім схвалюються комісією в Мінрегіоні та затверджуються в КМУ.

То другий варіант, субвенція це прерогатива Мінфіну/КМУ (точніше, народних депутатів членів комітету з питань бюджету ВРУ, оскільки вони входять до складу конкурсної комісії, яка їх вибирає). Саме цей вид фінансування видатків експерти громадських організацій називають політичним хабарем і рекомендують скасувати дану субвенцію взагалі.

Як склалася сума у 10 млрд заблокованих коштів?

Річна сума видатків передбачених на ДФРР у 2019 році 7,67 млрд грн, з яких 6,67 млрд загальний фонд та 1,0 млрд спеціальний фонд. Станом на 01 липня поточного року, ДФРР було передбачено 2,6 млрд грн, а використано 0,2 млрд грн.

Річна сума видатків субвенції становить 4,7 млрд грн, з яких на перше півріччя передбачено 2,0 млрд грн. Вони уже всі розподілені і передані в регіони.

ДФРР не використав коштів на загальну суму 2,4 млрд із запланованих на цей період. Міністерство фінансів аналізуючи ситуацію, бачить, що кошти не використовують, по цій програмі не направляє їм кошти на суму 0,9 млрд грн. І це нормально.

ТОП 5 областей, які мають найбільше не використаних коштів:

Донецька область 220 млн.

Луганська область 127 млн.

Житомирська область 86 млн грн.

Сумська область 80 млн грн.

Херсонська область 78 млн грн.

Як виконуються дані програми протягом року зображено на наступних графіках. Як бачимо, реальне використання коштів ДФРР починається з середини року. Натомість, планується трішки по іншому. В середині року мало бути уже використано майже 3 млрд грн.

Щодо субвенції соціально-економічного розвитку загалом спостерігалася аналогічна тенденція. Проте, у 2019 році значна частина була розподілена на початку року. План дорівнював факту. Цей факт прямо пов'язаний з вчасним прийняттям Державного бюджету на 2019 рік.