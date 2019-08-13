Інструкція: як оформити спадщину

До мене на особистий прийом часто звертаються кияни щодо питань спадкування. Найчастіше питання: «Що робити, якщо пропустив строки вступу у спадщину?». Тут законодавець чітко встановлює строк для прийняття чи відмови від спадщини: встановлено строк шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Фото: megaobzor.com

Киянин Олексій, який живе у Дніпровському районі столиці, постійно проживав із батьком (спадкодавцем). Після смерті батька він не звернувся до нотаріуса. У цьому випадку, відповідно до ст. 1268 Цивільного кодексу України, він автоматично вважається таким, що прийняв спадщину. Проте він не може після закінчення шестимісячного строку відмовитися від прийнятої спадщини. Для того щоб відмовитися від спадщини, йому треба було б писати заяву про відмову у встановлений шестимісячний строк, а якщо строк пропущено – йти до суду і там вже доводити, що він не користувався майном померлого, не приймав це саме майно в спадщину.

Важливо: відповідно до Цивільного Кодексу України, спадщина як за законом, так і за заповітом, приймається вся повністю, без застережень. Тобто, не можна прийняти будинок у спадщину та при цьому не прийняти автомобіль або відмовитися від грошового боргу. Тут діє правило: або все, або нічого.

У липні 2019 року державні нотаріуси столиці відкрили 1177 спадкових справ та видали майже 3 тисячі свідоцтв про право на спадщину. У порівнянні за весь 2018 рік державними нотаріусами Києва було видано більше 29 тисяч свідоцтв про право на спадщину.

Хто є спадкоємцем?

Згідно зі ст. 1222 Цивільного кодексу України, спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.

У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Спадкоємцем за заповітом може бути вказана будь-яка особа.

Заповідач має право в заповіті:

Призначити спадкоємця – визначити особу і ті права та/або обов’язки, які вона успадкує.

Підпризначити спадкоємця – визначити особу, яка отримає спадщину замість основного спадкоємця, якщо той помре до відкриття спадщини або іншим чином не зможе прийняти її (наприклад, буде усунутий від спадкування чи не буде виконана умова).

Визначити обсяг спадщини – якщо особа хоче, щоб лише частина спадщини розподілялася за заповітом, інша частина буде спадкуватися за законом.

Зробити відповідальний відказ. У Цивільному кодексі окремо розкривається один із видів відказу, коли на спадкоємця, до якого переходить житловий будинок, квартира або інше рухоме або нерухоме майно, заповідач має право покласти обов’язок надати іншій особі право користування ними. Суть полягає у переданні у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі, що входить або не входить до складу спадщини.

Покласти на спадкоємця певні обов’язки, вони можуть бути будь-якими – від кремації тіла до організації доставки майна іншим спадкоємцям.

Хто має право відкривати спадкову справу?

Єдина особа, яка має на це законне право, може відкрити спадкову справу і видати Свідоцтво про право на спадщину, – нотаріус. Відкривається спадкова справа тільки один раз і лише в одного нотаріуса. Ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса за місцем відкриття спадщини (як правило, місце проживання померлого).

Отже, ми йдемо до нотаріуса відкривати спадкову справу.

Терміни відкриття спадкової справи

Ви прийшли до нотаріуса відкривати спадкову справу, а Вам кажуть що Ви пропустили строк на прийняття спадщини. Що це означає?

Відповідно до ст. 1270 ЦК України спадщина може бути прийнята протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

Це означає, що Ви повинні прийняти спадщину фактично (проживати і бути зареєстрованим із померлим за однією адресою на день смерті, а також в інших випадках, встановлених Цивільним кодексом) або подати нотаріально засвідчену заяву про прийняття спадщини за законом чи за заповітом саме протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця. Не після спливу шести місяців, а саме в період шести місяців від дня смерті.

Якщо Ви не прийняли спадщину фактично чи не подали вчасно заяву про прийняття спадщини, то Ви пропустили строк на прийняття спадщини і тоді єдиний вихід – звертатись до суду, де можна з поважних причин поновити строк на прийняття спадщини.

Які документи необхідні для відкриття спадкової справи у нотаріуса?

• паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків спадкоємця;

• свідоцтво про смерть спадкодавця;

• у разі наявності заповіт, у тому випадку якщо Ви вступаєте у спадщину за заповітом;

• документ, що підтверджує родинні відносини з спадкодавцем: свідоцтво про народження або свідоцтво про укладення шлюбу і т. д. (в тому випадку якщо Ви вступаєте у спадок за Законом);

• довідка від компетентних органів про те, хто проживав із померлим на дату смерті.

Якщо Вам потрібна допомога у написанні заяви до суду щодо визначення права власності у порядку спадкування, звертайтесь до адвокатів Регіональних центрів з надання безоплатної правової допомоги https://legalaid.gov.ua/ua/tsentry-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy або за телефоном 0800 213 103.