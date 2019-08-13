Лайфхак для майбутніх депутатів. Чи ходити депутатам у порожню залу парламенту? Частина 4

Поки що чинний депутат Олексій Мушак дає поради майбутнім парламентарям, які вперше зайдуть до Ради, та всім тим, хто збирається займатися політикою. Такі лайфхаки ви не знайдете у книжках і не почуєте від модних YouTube-блогерів.

Фото: Макс Требухов

Під час двох останніх виборчих кампаній Володимир Зеленський і його команда цілковито опанували нерв втоми суспільства від класичної політики.

Наприклад, коли президент розпускав Верховну Раду та оголошував дострокові вибори, він розкритикував депутатів за "порожні зали при ухваленні законопроектів".

Цей меседж легко сприймався масами – він простий, доступний і наочний. Погодьтеся, кожен з вас бачив фотографію порожньої парламентської зали, і це викликало обурення.

Я можу зрозуміти незадоволення людей, які зляться, що депутати легковажать своєю працею. Та проблема в тому, що все зовсім не так просто.

Чомусь ніхто не договорює, що робота парламентаря – не лише сидіти у залі ВРУ і голосувати закони.

У багатьох країнах робота депутата в основному контрольна функція, яка полягає у перевірці: того, як на практиці діють прийняті закони, як вони виконуються, наскільки ефективно витрачають бюджетні кошти.І для Україні ніхто не скасовує зустрічі з виборцями, підготовку законопроектів, роботу в комітеті, поїздки в регіони і так далі. Одним словом, не лише те, що показують по телевізору, є роботою парламентарів.

Оскільки перед новими народними обранцями скоро постане питання: «Боже, це що, мені доведеться постійно тепер працювати у залі, щоб задовільнити свого виборця?» – давайте розберемо ситуацію глибше.

Чи знаєте ви, що у попередньому скликанні ВРУ були депутати, які не пропускали, або майже не пропускали засідань парламенту? Ні? А вони є.

Візьмемо до прикладу Олега Ляшка та його фракцію. Ляшко ніколи не втрачає нагоди виступити на камери, тому приходить на всі можливі засідання Ради. З трибуни він їсть землю, цілує корів, кричить на інших чиновників і жорстко критикує конкурентів.

Фото: страница на Facebook Олега Ляшко

Думаєте, на виборах йому це якось допомогло пройти у ВРУ? Ні.

Гаразд, ви можете апелювати, що Ляшко окремий політичний випадок. Адже справді, Ляшку не вистачило менше 1%, щоб пройти.

Тоді інше питання: а де поділися всі ці діячі, які масово постили селфі посеред пустих рядів ВР? В списках нового парламенту щось не можу знайти когорту людей, які регулярно виставляли свої фото з порожньої зали. І де ті люди, які показово хизувалися перебуванням на п’ятничних засіданнях, коли у ВР не розглядали жодних законопроектів?

Тепер запитання до всіх тих, хто критикує депутатів за прогули. А чи знаєте ви депутата Івана Спориша? Може знаєте з якої він фракції? Багато його впізнають? Сумніваюся.

Спориш з фракції БПП, у нього 100% відвідуваності засідань ВРУ і найвищий рівень голосувань серед усіх депутатів! І знаєте що? Його так само не буде в наступному парламенті! Спориш балатувався по мажоритарному окрузі на Вінниччині і зайняв аж четверте місце.

Тому якщо майбутні депутати сподіватимуться, що їхня відвідуваність чарівним чином принесе їм любов виборців – це буде найдурніша омана.

Перепрошую за грубість, але твоєму виборцю глибоко наплювати, чи ходиш ти на всі засідання парламенту, чи ні. Тож, моя рекомендація проста: якщо ви хочете бути чесними та результативними – приходьте, реєструйтеся і йдіть працювати у свій робочий кабінет.

Займіться контрольними функціями. Простежте, як прийняті вами закони виконуються в реальному житті. Або як на місцях витрачаються бюджетні кошти. Бо часто на вирішення багатьох проблем гроші закладаються, але далі цього нічого не відбувається.

Якщо у парламенті немає голосувань – не протирайте штани.

Далеко не вся праця депутата втілюється у парламентській залі.

Скоро ви це зрозумієте.