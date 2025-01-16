У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
ГоловнаБлогиБлог Віктора Мазярчука

МВФ відлучило депутатів від впливу на «розподіл інвестицій» у бюджеті

Те, про що інші не скажуть. Сьогоднішнє рішення парламенту щодо змін Бюджетного кодексу є унікальним по своїй суті. Депутати «відрубали» собі можливість впливу на розподіл коштів для так званих інвестиційних проєктів.

Тепер трішки детальніше.

До сьогодні в Бюджетному кодексі існувала норма, відповідно до якої народні депутати входили до складу різноманітних комісій з відбору інвестиційних проєктів, наприклад, до ДФРР (стаття 24-1) та Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проєктів (стаття 33-1). Причому їхня кількість мала становити понад 50% від загального складу цих комісій. Крім того, розподіл коштів ДФРР затверджувався Кабінетом Міністрів, а потім погоджувався Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Фактично це означало, що розподіл коштів ДФРР та діяльність Міжвідомчої комісії контролювали народні депутати. Не Уряд.

Хочу нагадати, що колись існувала комісія при Мінфіні (або Мінрегіоні), яка займалася розподілом субвенції на соціально-економічний розвиток, більш відомої як субвенція «на округи». Так от, в одному році була ситуація, коли з 18 членів комісії 15 були народними депутатами.

У результаті народні обранці займалися не визначеними ними завданнями, а ділили апельсин, тобто бюджет.

Аплодую уряду за розроблений проєкт змін до Бюджетного кодексу.

Ця ситуація нагадала мені аналогічну історію грудня 2018 року, коли уряд (у даному випадку – виключно Мінфін) під приводом внесення змін до Бюджетного кодексу щодо запровадження середньострокового бюджетного планування (№ 2646-VIII) позбавив народних депутатів можливості затверджувати Бюджетну декларацію, змінивши загальну філософію цього документу. До 2018 року Бюджетна декларація була парламентським документом, який визначав напрямки бюджетної політики, а після умілих рук урядовців цей документ став уже урядовим.

Про що свідчить ця історія? Народні депутати мають бути професійними, розбиратися в питаннях, за які голосують. Не певен, що вони б проголосували за це, розуміючи, за що голосують. І в даному випадку радий, що не всі зрозуміли.

Хочу подякувати голові бюджетного Комітету Роксолані Підласі за те, що провела цей законопроєкт у такій редакції. Це буде актикорупційно та правильно.

Про єдиний підхід до публічних інвестицій і моніторинг напишуть інші…

Віктор Мазярчук Віктор Мазярчук , Голова правління Центру досліджень фіскальної політики
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies