На Оболонській набережній в Києві з'явиться пішохідний міст, який з'єднає її з островом “Оболонський”, - Кличко

В Києві розпочинається будівництво нового пішохідного мосту - з Оболонської набережної на острів «Оболонський». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки початку робіт на об’єкті.

Фото: kiev.klichko.org

«Сьогодні ми розпочинаємо будівництво нового об’єкту - пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський». І плануємо реалізувати цей важливий для оболонців, киян і гостей столиці проект уже в середині наступного року. Міст з’єднає Оболонську набережну (в районі гольф-центру) з островом “Оболонський”», - сказав Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

За його словами, ширина мосту буде 4 метри. Довжина - 164 метри. Він матиме три прольоти. Конструкція споруди спиратиметься на 4 опори, дві з яких будуть розташовані в протоці.

Фото: kiev.klichko.org

«Міст матиме дуже цікавий архітектурний вигляд та підсвічуватиметься у вечірній і нічний час. І буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. На мосту та прилеглій території облаштуємо відеоспостереження задля безпеки киян та гостей столиці, - повідомив мер. - Здійснимо також благоустрій на острові. З мінімальним втручанням в природній ландшафт. Облаштуємо там зону для купання. Щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Важливо, що пішохідний міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки «Оболонь». Міст збудуємо за кошти меценатів», - підкреслив Віталій Кличко.