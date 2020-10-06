Угода з ЄІБ дозволить продовжити термін експлуатації тисячі шкіл, садків та лікарень щонайменше на 20 років, - Чернишов

Угода з Європейским інвестиційним банком про залучення кредиту у розмірі 300 млн євро для покращення енергоефективності 1000 громадських будівель, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень, підписана під час 22-го саміту Україна-ЄС, дозволить продовжити термін експлуатації ключових соціальних, медичних, адміністративних та культурних будівель щонайменше на 20 років. Подробиці угоди оприлюднило Міністерство розвитку громад та територій.

Зокрема, як йдеться у повідомленні міністерства, кредит надасть можливість встановити сучасне обладнання у будівлях, зокрема лічильники та системи контролю енергоспоживання, модернізувати системи опалення, вентиляції та освітлення, а також оновити зовнішні поверхні (фасади, дахи, теплоізоляційні плити, підвальні перекриття, вікна та двері).

Галузь охорони здоров’я України отримає впровадження нових систем охолодження, використання джерел відновлюваної енергії й інші заходи боротьби з COVID-19.

«Від імені уряду України я хочу подякувати Європейському інвестиційному банку за співпрацю. Цей проєкт повністю відповідає національній політиці та чинній енергетичній стратегії України. Він спрямований на запровадження необхідної підтримки, що дозволить місцевим органам влади подавати заявки та отримувати сталі кредити з тривалим строком погашення. Це, в свою чергу, допоможе скоротити енергоспоживання громадських будівель, особливо опалення в дитячих садках, лікарнях, школах. Крім того, це сприятиме істотному збільшенню кількості робочих місць, що є пріоритетом розвитку кожного українського регіону. А завдяки підтримці переходу до використання «чистої» енергії, проєкт допоможе Україні зберегти власну економічну стабільність», - зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.