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"Їхнє місце за ґратами або на цвинтарі", - Турчинов прокоментував справу щодо амністії бойовиків

Політик вважає амністію неприпустимою.

"Їхнє місце за ґратами або на цвинтарі", - Турчинов прокоментував справу щодо амністії бойовиків
Фото: Макс Левин

Керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності», екссекретар РНБО та ексголова Верховної Ради Олександр Турчинов вважає правильним рішення про непідписання Закону «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей» (закон про амністію - ред.). Так на своїй сторінці у Facebook він прокоментував інформацію щодо відкриття проти нього за це кримінального провадження на вимогу очільника ОПЗЖ Віктора Медведчука.

“Не здивувався, що Офіс Генерального прокурора України працює над виконанням завдань, поставлених очільником “п‘ятої колони” Медведчуком та його зграєю, відкриваючи кримінальні справи на їх замовлення. Що стосується амністії терористів та вбивць українських громадян на Донбасі, – вона неприпустима. Їхнє місце – за ґратами або на цвинтарі. Такою була моя позиція в 2014 році, такою вона залишається і зараз», – наголосив Турчинов.

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