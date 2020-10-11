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У Києві провели акцію на підтримку в'язнів Кремля (додано фото)

Десятки людей прийшли нагадати суспільству, що війна з Росією триває, і що українців кидають до в’язниць і піддають тортурам.

Фото: Макс Требухов

У Києві відбулася всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку громадян, які перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

На акцію прийшли десятки людей, щоб нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває, і що українців кидають до в’язниць і піддають тортурам. Люди тримають плакати бранців та плакати з написом "звільнити в'язнів Кремля".

Акція також пройшла в інших містах.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Як повідомлялося, на початку серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розраховує на проведення обміну полоненими з окупаційними силами найближчими тижнями. За даними Служби безпеки, у полоні в ОРДЛО перебувають 235 осіб.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" та "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

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