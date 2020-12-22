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Окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ, двоє військових отримали поранення

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ, двоє військових отримали поранення
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Золотого-4, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення поблизу Південного. Їх доставили до лікувального закладу, наразі стан їхнього здоров’я - задовільний.

В районі відповідальності угруповання "Схід" противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету біля населеного пункту Водяне на Приазов’ї.

На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

Нагадаємо, раніше також повідомили, що український військовослужбовець потрапив у полон російсько-окупаційних військ на Донбасі. Його відсутність виявили 17 грудня.

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