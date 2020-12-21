На Львівщині викрили спробу організації незаконних органів місцевого самоврядування

Протягом грудня 2020 року зловмисники організовували та проводили зібрання з населенням Львівської області.

Шестеро мешканців Львівської та Рівненської областей намагалися створити непередбачені законодавством органи місцевого самоврядування, що дублюють функції відповідних існуючих органів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що протягом грудня 2020 року зловмисники організовували та проводили зібрання з населенням Львівської області.

Так, 7 грудня підозрювані провели зібрання з мешканцями Сколівського району, під час якого оголосили про створення незаконного органу місцевого самоврядування в одному з сіл району та обрали депутатів і голову. А 8 грудня вони організували зібрання місцевих жителів у Львові, на якому спонукали присутніх до створення псевдооргану державної влади під назвою “орган місцевого самоврядування Львівської міської ради”.

Правоохоронці встановили особи шістьох зловмисників. Ними виявилися троє мешканців Львівської області віком 48, 38 та 60 років, а також троє мешканців Рівненської області віком 49, 56 та 57 років.

В помешкання фігурантів проведені обшуки, вилучені мобільні телефони, флеш-носії і диски, протоколи зборів, газети та документи з даними про утворення незаконних органів місцевого самоврядування та інші речові докази.

За даними фактами почато досудове розслідування, відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, 16 грудня Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами.