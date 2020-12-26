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“Британський” штам ковіду виявили ще у двох країнах

Хворих виявили у Японії та Франції.

“Британський” штам ковіду виявили ще у двох країнах
перехожі у Токіо
Фото: theguardian.com

Випадки нового штаму коронавірусу, який виявили у Великобританії, підтвердили у Японії та Франції.

Про це пише The Guardian.

У Японії всіх хворі нещодавно прибули із Великої Британії. Зараз вони на карантині, влада відслідковує їх контакти.

“Японія уникнула величезної кількості заражених, що фіксується у країнах від США до Європи, але кількість випадків різко зростає, і денний показник цього місяця вперше перевищив 3000”, – йдеться у повідомленні.

У Франції захворів мешканець міста Тур, який також відвідував Лондон. Чоловік не має симптомів та перебуває на ізоляції. Його контакти теж відстежують.

Нагадаємо, останнім часом у Великобританії швидко розповсюджується новий штамм коронавірусу, який на 70% заразніший від звичайного.

25 грудня Британський уряд запровадив нові жорсткі обмеження в країні через ситуацію з поширенням COVID-19.

У країні вакцину виробництва Pfizer-BioNTech отримали вже більше 600 тисяч людей.

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