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Велика Британія запроваджує нові обмеження через COVID-19

Таке рішення пояснюється поширенням на території країни дуже заразного штаму вірусу.

Велика Британія запроваджує нові обмеження через COVID-19
Фото: EPA/UPG

Британський уряд заявив про введення жорстких обмежень в країні через ситуацію з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення пояснюється поширенням на території країни дуже заразного штаму вірусу, в результаті чого число випадків захворювання досягне рекордного рівня.

На цей час в Британії спостерігається в середньому 1909 госпіталізацій через COVID щодня. При цьому на сьогодні в лікарнях з коронавірусів знаходяться 18943 осіб - це максимальний показник з піку першого спалаху в квітні.

"На цьому тлі зростання числа інфекцій, збільшення госпіталізацій і збільшення числа людей, що вмирають від коронавірусу, нам необхідно діяти. У нас просто не може бути того Різдва, якого ми всі прагнемо", - заявив на брифінгу для ЗМІ міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Раніше в деяких частинах королівства, зокрема - в Лондоні, були введені жорсткі обмеження. Нові заходи передбачають, що з 26 грудня ці обмеження будуть поширені на ряд інших адміністративних одиниць.

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