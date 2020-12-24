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Запрошення на інавгурацію Байдена ще не надходили, - Кулеба

Формат заходу ще не визначено.

Запрошення на інавгурацію Байдена ще не надходили, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що запрошень на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена поки не надсилали, а формат заходу остаточно не визначений

Про це він заявив на брифінгу.

"Інавгурація Байдена готується... Формат інавгурації остаточно, принаймні, за станом на цей ранок, ще не визначений, запрошення не надсилали", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що візит президента України у США, так само як і візит американського президента в Україну, - питання, які постійно на порядку денному.

"І ми над ними працюємо", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 14 грудня голосування колегії виборників США підтвердило перемогу Байдена на президентських виборах. Вирішальну роль у голосуванні відіграв штат Каліфорнія. Там виборники віддали 55 голосів Байдену. Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.

Інавгурація запланована на 20 січня за участі мінімальної кількості осіб з міркувань протидії коронавірусу. 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Байден міг би посилити  українську позицію у перемовинах у Нормандському форматі.

Раніше Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна".

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