Кулеба: реакцією РФ на Кримську платформу я задоволений, вони нервують

Наступного року вона стане одним з епіцентрів гібридної війни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба задоволений реакцією Російської Федерації на створення міжнародної платформи для обговорення з партнерами деокупації Криму.

Про це він заявив на брифінгу.

Кулеба зазначив, що Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу.

"Реакцією Росії на Кримську платформу я задоволений, вони нервують.... Роблять усе, щоб дискредитувати її", - зазначив голова МЗС,

Кулеба також наголосив, що саме Кримська платформа наступного року буде "одним з епіцентрів гібриднох війни Росії проти України".

"Ае ми знаємо, що ми праві, і ми маємо достатню кількість союзників", - сказав міністр.

Нагадаємо, на початку червня Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На його думку, Україна повинна вирішити кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт МЗС планує у 2021 році.