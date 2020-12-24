ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСвіт

Кулеба: реакцією РФ на Кримську платформу я задоволений, вони нервують

Наступного року вона стане одним з епіцентрів гібридної війни.

Кулеба: реакцією РФ на Кримську платформу я задоволений, вони нервують
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба задоволений реакцією Російської Федерації на створення міжнародної платформи для обговорення з партнерами деокупації Криму.

Про це він заявив на брифінгу.

Кулеба зазначив, що Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу.

"Реакцією Росії на Кримську платформу я задоволений, вони нервують.... Роблять усе, щоб дискредитувати її", - зазначив голова МЗС,

Кулеба також наголосив, що саме Кримська платформа наступного року буде "одним з епіцентрів гібриднох війни Росії проти України".

"Ае ми знаємо, що ми праві, і ми маємо достатню кількість союзників", - сказав міністр.

Нагадаємо, на початку червня Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На його думку, Україна повинна вирішити кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт МЗС планує у 2021 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також