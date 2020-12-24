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Названі причини відмови ФОПам у "карантинних" 8 тисячах гривень

Для найманих працівників та ФОПів обов’язковою умовою є, серед іншого, сплачений ЄСВ.

Названі причини відмови ФОПам у "карантинних" 8 тисячах гривень
Фото: ukrainepravo.com

Керівник проекту "Дія" Мстислав Банік назвав умови, недотримання яких веде до відмови найманим працівникам і ФОПам у виплаті 8000 грн одноразової матеріальної допомоги через жорсткий карантин у січні.

Про це він розповів у відео, оприлюдненому на YouTube-каналі проєкту, передає УНН.

"Доволі часто приходять питання про відмову. Є перелік умов, які необхідні для того, щоб ви мали право на отримання послуг. До цих умов належать - відповідність основного КВЕДу, а не просто з переліку, дохід має не перевищувати 30 тисяч грн", - сказав Банік.

Він додав, що для найманих працівників та ФОПів обов'язковою умовою є сплачений ЄСВ.

"Якщо ви звільнились, якщо ваш КВЕД на 31-е жовтня інший, а не основний - вам буде відмовлено у отриманні допомоги. Варіанти бувають різні",- зазначив керівник проекту "Дія". 

Тим кандидатам, які повністю відповідають умовам отримання компенсації, але яким було відмовлено у виплаті, Мстислав Банік рекомендує написати у службу підтримки застосунку або на порталі, після чого менеджери перевірять дані і додатково віддадуть на перевірку до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України оприлюднив пам’ятку для отримання одноразової виплати 8 тисяч гривень відповідно до закону, ухваленого Радою 4 грудня. Заявку можна подати до 21 грудня включно на порталі "Дія" або через мобільний застосунок "Дія".

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