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МОЗ зменшило перелік країн "червоної" зони до 34-х

Також у "червоній" зоні 11 країн, дані щодо яких відсутні.

МОЗ зменшило перелік країн "червоної" зони до 34-х
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу.

Згідно з оприлюдненою на сайті міністерства інформацією, кількість "червоних" країн скоротилась до 34-х.

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (374,0).

До червоної зони віднесено 34 країни, де цей показник вищий, серед яких Литва, Латвія, Хорватія, Чорногорія, Словенія, Сербія, Туреччина, Чехія, Угорщина, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Велика Британія, США, Грузія, Молдова, Панама та інші, а також 11 країн, дані щодо яких відсутні.

Нагадаємо, в Україні зафіксували вже понад 1 мільйон випадків ковіду. За минулу добу виявили 11 490 нових випадків.

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