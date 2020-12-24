Франція схвалила використання вакцини Pfizer

Вакцина BNT162b2 вже використовується у Великобританії, США, Канаді, Бахрейні, Саудівській Аравії та Мексиці.

Франція на національному рівні дозволила застосування вакцини проти COVID-19, яка зареєстрована в Євросоюзі під комерційним брендом Comirnaty®.

Таке рішення схвалила 24 грудня Вища адміністрація з питань здоров’я (HAS), передає Укрінформ.

"Після затвердження та дозволу допуску на ринок Європейським агентством лікарських препаратів вакцини Comirnaty® – BNT162b2, створеної компаніями BioNTech і Pfizer, Вища адміністрація підтверджує чинну стратегію вакцинації проти COVID-19 та затверджує у процесі її імплементації цієї вакцини", - заявив національний французький регулятор.

У HAS нагадали, що вакцина Comirnaty® (BNT162b2) призначена для щеплень осіб, старше 16 років.

Нагадаємо, 21 грудня Європейське агентство лікарських засобів сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer.

Вакцина BNT162b2 вже використовується у низці країн, у тому числі - Великобританії, США, Канаді, Бахрейні, Саудівській Аравії та Мексиці. У Німеччині та багатьох інших країнах ЄС щеплення планують розпочати до кінця поточного року.

Франція зарезервувала для національних потреб 200 млн доз вакцин, що дозволить зробити щеплення проти коронавірусу 100 млн населення.

Раніше глава української держави Володимир Зеленський повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон готовий допомогти Україні з вакциною від COVID-19.