Точну причину не називають, втім очевидці повідомляють про умисний вибух.

У Єгипті на Синайському півострові вибухнув газопровід. Ніхто не постраждав, надзвичайна подія не вплинула на постачання газу в житлові та промислові райони Синаю.

Про це повідомив губернатор Північного Синаю Мохаммед Абдель Фадиль Шушу, пише AP.

Причини вибуху встановлюють, але співробітники служби безпеки і очевидці на умовах анонімності повідомили про те, що перед вибухом помітили невідомих людей, які встановили якісь прилади та втікли. Поки що жодне з терористичних угрупувань не взяло на себе відповідальність.

Місяцем раніше відбулася аналогічна НП, але тоді про відповідальність за вибух на газопроводі заявила пов'язана з ІДІЛ терористична організація. Тоді в ІДІЛ заявили, що бойовики підірвали кілька пристроїв для пошкодження трубопроводу, яким транспортується газ з Єгипту до Ізраїлю.

Боротьба Єгипту з бойовиками на півночі Синаю триває роками. Ситуація загострилася в 2013 році після військового перевороту, внаслідок якого було звержено президента Мохаммеда Мурсі.

У 2015 році на Синайський півостровів упав російський літак рейсу Шарм-ель-Шейх - Санкт-Петербург.

Загинули усі 217 пасажирів та семеро членів екіпажу. В ІДІЛ заявили, що до авіакатастрофи причетне пов'язане з ними угруповання "Синайська провінція". При цьому бойовики стверджували, що літак збили з нагоди річниці присяги єгипетського угруповання на вірність "Ісламській державі". Влада Росії та Єгипту заперечувала причетність терористів до катастрофи.

Однак потім директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков заявив президентові РФ Володимиру Путіну, що пасажирський лайнер A321 у Єгипті впав у результаті терористичного акту. Він заявив, що на борту вибухнув тротил.