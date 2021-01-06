Служба безпеки України нагадала про репресії, які радянська влада застосовувала проти української інтелігенції за новорічно-різдвяні вертепи.

Одна з таких репресивних історій розпочалася на початку 1972 року. В таємних повідомленнях керівництву КДБ вона фігурувала як операція "Блок", інформує пресцентр СБУ.

Фото: СБУ

"На першому фото - святковий вертеп в одній з львівських квартир. У той вечір разом з колядниками зібралися Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські та інші українські митці. Вони ходили вітати друзів, серед яких було чимало видатних українців. А вже 13 січня 1972 року КДБ відзвітувало секретарю ЦК Компартії України Шелесту про офіційний початок операції", - сказано в повідомленні.

Розпочались обшуки та затримання в Києві та Львові. Серед арештованих за справою "Блок" були Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, онука Івана Франка Зіновія, Іван Світличний та інші.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2910816575814995

Репресії тривали і згодом. На початку 1974 року на ім’я нового секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького було направлено секретний донос про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок".

Фото: СБУ

"Радянська влада застосувала вже відточені методи тиску - прослуховування телефонних розмов, стеження, посилені загони міліції та «дружинників» у місцях появи колядників. Однак попри це багато людей все одно зберігали вірність традиціям", - додали у спецслужбі.

Нагадаємо, в серпні 2019 року лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Медведчук вимагав заборонити продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги.

У жовтні 2020-го Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" за авторством Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука". Суд також зобов'язав Кіпіані та видавництво видалити з твору інформацію про Медведчука.

У видавництві книги про Стуса, проти якої судився Медведчук, заявили, що подадуть апеляцію. Згодом у Vivat повідомили, що книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини після інформації про рішення суду, і про своє рішення додрукувати новий наклад.

30 листопада суд відкрив апеляційне провадження щодо книги "Справа Василя Стуса".

Як відомо, Медведчук був адвокатом Василя Стуса. І, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.