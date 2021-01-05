Кабмін призначив заступника міністра культури з цифровізації

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 5 січня ухвалив ряд кадрових рішень.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан.
Так, сьогодні члени уряду проголосували за призначення Артема Льозіна заступником міністра культури і інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Крім того, Кабмін звільнив Давида Макар'яна з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (у зв'язку з переходом на іншу роботу).
Також уряд погодив призначення Іштвана Петрушки заступником голови Закарпатської ОДА.
Зауважимо, що до сьогодні Артем Льозін обіймав посаду керівника R&D відділу, відеоплатформи 1+1 video, сервісу SUDUM.