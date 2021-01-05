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Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг, Бойко на другому місці, – соцопитування

Порівняно з попереднім опитуванням "Рейтингу", президент втратив 0,3%. 

Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг, Бойко на другому місці, – соцопитування
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Якби вибори відбулися найближчим часом, за нього проголосували б 26,2% тих, хто пішов би голосувати і визначився з вибором.

За Юрія Бойка від ОПЗЖ проголосували б 16,6%, а за Петра Порошенка від "Європейської солідарності" – 13,3%. Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного 2-4 січня.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко набрала б 10,5% голосів, Ігор Смешко ("Сила і честь") - 6,4%. За експрем'єра Володимира Гройсмана проголосували б 6,1%, за колишнього нардепа Олега Ляшка – 4,7%, за представника "Голосу" Сергія Притулу - 4,1%. За лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6%, за мера Києва Віталія Кличка - 2,3%.

За "Слугу народу" на виборах найближчим часом проголосували б 21,6% опитаних, за ОПЗЖ - 17,4%, за "Європейську солідарність" - 14,5%, за "Батьківщину" - 10,9%. 

"Українську стратегію Гройсмана" готові підтримати 5,7%, РПЛ - 5,6%, "За майбутнє" - 3,7%, "Свободу" - 3,2%, УДАР - 3,1%.

Фото: Рейтинг

Опитування проводилося на всій території України, крім тимчасово окупованої. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Було опитано 2500 людей на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності з довірчою вірогідністю - 0,95 - не більше 2%. 

У грудневому опитуванні "Рейтингу" за СН голосували б 21,1%, за партію ОПЗЖ проголосуватли б 17,3%, партію "Європейська солідарність" - 15,2%, "Батьківщину" – 10,9%. По 4,8% підтримали б Радикальну партію та партію "Українська стратегія Гройсмана", 4,3% – партію "За майбутнє", 3,8% – партію "Сила і честь", 3,5% – "Голос", по 3,4% – партію Шарія та ВО "Свобода", 3,3% – УДАР Віталія Кличка.

Порівняно з попереднім опитуванням "Рейтингу" щодо кандидатів у президенти, Зеленський втратив 0,3%. У грудні за нього готові були голосувати 26,5% респондентів. Втім на другому місці в опитуванні був Петро Порошенко, зараз же - Бойко.

Згідно з опитуванням "Фонду демократичних ініціатив" та КМІС, політиком року українці найчастіше називають чинного президента Володимира Зеленського, але він же очолив і народний рейтинг "невдах" року. Торік Зеленського політиком року вважали 46% українців. 

На другому місці п’ятий президент Петро Порошенко з 9,2%.

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