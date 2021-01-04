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В Кабміні хочуть за 10 років провести в Україні Олімпійські ігри

Мова йде про 2030-2032 роки.

В Кабміні хочуть за 10 років провести в Україні Олімпійські ігри
Фото: kyivcity.gov.ua

Міністерство молоді та спорту розраховує провести в Україні Олімпійські ігри у 2030-2032 роках.

Про це в коментарі Суспільне Спорт повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на Зимову Олімпіаду. Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль - доросла Олімпіада", - сказав міністр.

За словами Гутцайта, мова йде про 2030-2032 роки, оскільки тоді країна може бути готовою до проведення таких змагань.

"Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри".

В міністерстві очікують, що проведення Олімпіади допоможе створити в країні робочі місця, розбудувати інфраструктуру та залучити туристів.

Нагадаємо, уряд передбачив у 2021 році виділення з державного бюджету України 2,8 млрд грн на підготовку українських спортсменів до Олімпійських ігор.

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