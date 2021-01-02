Ще 20 кисневих концентраторів виробництва США доставлені в Україну, - Порошенко

20 кисневих концентраторів виробництва США, придбані Фондом Порошенка спільно з волонтерами, прибули в Україну і найближчим часом будуть передані у медичні заклади. Про це експрезидент, лідер «Євроейської Солідарності» Петро Порошенко повідомив в інтерв‘ю на телеканалі «Прямий». Порошенко також зазначив, що загалом від початку епідемії коронавірусу на допомогу лікарням та людям із вразливих груп було витрачено понад 150 мільйонів гривень.



Загалом Фонд Порошенка зміг привезти з-за кордону сотню кисневих концентраторів, які дозволяють підключити одночасно по два пацієнта.

«І це надзвичайно важливо. Уявіть собі, що 200 людей одночасно будуть мати доступ до кисню в лікарнях», – говорить Порошенко.

Він також зазначив, що Фонд та активісти ГО «Справа громад» протягом року підключалися на тих ділянках, де найбільше була потрібна допомога.

«Коли лікарів залишили без засобів захисту – ми тоді завозили унікальні технологічні захисні костюми для того, щоб хоча би першу хвилю зупинити, дати медичним працівникам відповідний захист. Це були і окуляри, і пульсоксиметри. Це були і відремонтовані десятки апаратів штучної вентиляції легень, і цифрові рентгенівські апарати для швидкої діагностики», – зазначив політик.

Він також зауважив, що благодійники не всюди можуть підставляти плече, зокрема, у питанні постачання вакцин такої можливості немає. Оскільки світові виробники працюють тільки з органами офіційної влади, то саме уряду необхідно негайно подбати про вакцинацію людей.

Від початку пандемії коронавірусу Фонд Порошенка, компанія Рошен і волонтери передали медзакладам понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю та ремонт понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 лікарень.

Понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди із вразливих категорій.